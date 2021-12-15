Ударный темп: медики Каспийской флотилии ревакцинировали более 4 000 военнослужащих

Медицинские специалисты Каспийской флотилии (КФл) ревакцинировали от COVID-19 более 4 000 человек, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Вакцинация проходит в филиалах окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед тем как сделать прививку, пациенты подписывают добровольное согласие на проведение процедуры, а медики информируют их о том, как вакцина действует на организм человека. Вакцинация проходит с использованием препарата «Спутник V». После укола пациенты еще полчаса находятся под контролем врачей.

Всего на территории ЮВО ревакцинацию прошли 122 тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что свыше 90% новобранцев осеннего призыва 2021 года, прибывших на службу в соединения и воинские части ЮВО, прошли вакцинацию от COVID-19.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах стабилизировалась благодаря ревакцинации. По его словам, повторно были привиты около 300 тысяч военнослужащих.

Материал подготовила Алиса Кононенко