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Свыше 90% новобранцев осеннего призыва 2021 года в ЮВО вакцинированы от COVID-19

05:46 06.12.2021
Для сохранения здоровья призывников организованы усиленные профилактические и санитарно-противоэпидемические меры.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Свыше 90% новобранцев осеннего призыва 2021 года, прибывших на службу в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), прошли вакцинацию от COVID-19.

Вакцинация призывников проводится по завершении двухнедельного карантина на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Новобранцы проходят обязательное медицинское обследование и по заключению врачей отправляются на процедуру вакцинации. Перед инъекцией медицинские специалисты проводят разъяснительную беседу, уточняют правила поведения после введения вакцины. По окончании процедуры каждому пациенту выдается сертификат установленного образца.

В связи с пандемией COVID-19 для сохранения здоровья призывников организованы усиленные профилактические и санитарно-противоэпидемические меры.

Все места сбора призывников оборудованы постами медицинского контроля, бактерицидными облучателями, создан необходимый запас индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих растворов. Военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом, все сотрудники, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Новобранцев в обязательном порядке проверяют на наличие коронавирусной инфекции с использованием экспресс-тестов. По прибытии к местам службы военнослужащие проходят двухнедельный карантин в отдельных казармах, их питание и обучение организовано отдельно от других военнослужащих. После карантина желающие новобранцы могут вакцинироваться препаратом «Спутник V».

Также было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников. Им остается прибыть только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Доставка призывников к местам прохождения медицинского освидетельствования и на заседание призывной комиссии осуществляется отдельным транспортом, предварительно прошедшим полную дезинфекцию специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.

Призывные комиссии военных комиссариатов и сборных пунктов республик завершат работу 31 декабря 2021 года. В настоящее время в войска ЮВО прибыли около 12 тысяч новобранцев.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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