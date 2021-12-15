В стране и мире Мосгордума одобрила установку памятника погибшему экс-главе МЧС Зиничеву Ян Брацкий Бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: В Москве установят памятник погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву. Соответствующее решение одобрили депутаты Мосгордумы. Монумент появится в сквере Дмитрия Михайлика на западе столицы. «На голосование ставится вопрос о принятии постановления Московской городской думы "О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года №97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения"», - приводит РИА Новости цитату председателя столичного парламента Алексея Шапошникова. «За» проголосовали 27 депутатов, «против» выступили трое парламентариев, столько же предпочли воздержаться. Ранее комиссия по монументальному искусству поддержала предложение исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка о возведении памятника Герою Российской Федерации, бывшему министру МЧС. Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы Министерства по чрезвычайным ситуациям он занимал с 2018 года. Похороны состоялись на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика