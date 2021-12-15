В МИД РФ раскрыли детали беседы с помощником госсекретаря США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с помощником американского госсекретаря Карен Донфрид гарантии безопасности. Это следует из сообщения, размещенного на сайте российского МИД.

«Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее Рябков высказал мнение, что заявления американской стороны о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине.

Седьмого декабря президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену о невыполнении Киевом Минских соглашений, а также обратил внимание, что НАТО предпринимает опасные попытки освоить территорию Украины и наращивает военный потенциал у границ России. Размещение на территории Украины вооружений Североатлантического альянса Путин при этом назвал «красной линией» для Москвы.