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И днем и ночью: экипажи Т-90А поразили танки и авиацию «врага» под Волгоградом

12:24 15.12.2021
Особенностью стрельб стало время появления мишеней - они находились в поле не более 70 секунд. За этот короткий период наводчикам необходимо обнаружить цели, навести орудие и произвести выстрел.
И днем и ночью: экипажи Т-90А поразили танки и авиацию «врага» под Волгоградом
© Фото: Минобороны России
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На полигоне Прудбой прошли боевые стрельбы танковых и мотострелковых подразделений соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе округа.

Перед танкистами стояла задача отработать стрельбу штатными снарядами по танкам условного противника, которые появлялись внезапно. Стрельбы проходили как в дневное, так и в ночное время суток. Мишени находились в поле не более 70 секунд, и за это время наводчики должны были успеть их обнаружить, навести пушку и выстрелить.

Также танкисты уничтожили низколетящие цели условного противника на расстоянии от 600 до 1 200 метров из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Завершающим этапом тренировки стали стрельбы из вооружения БМП-3. Чтобы уничтожить бронетехнику и живую силу «врага», мотострелкам пришлось вести огонь из всего комплекса вооружения - 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ.

Напомним, в августе на полигоне Прудбой прошли совместные российско-индийские учения «Индра-2021». На подготовительном этапе военнослужащие провели выверку и пристрелку орудий и пулеметов боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А.

Танкисты регулярно принимают участие в учениях на полигоне Прудбой. Так, в июле 2019 года были сняты впечатляющие кадры тренировки стрельбы на большие дальности из пушки танка Т-90А штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям в рамках двустороннего ротного тактического учения.

Стрельба велась по целям, имитирующим танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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