Огневая подготовка: российские и индийские военные провели совместные стрельбы на «Индре» под Волгоградом

Российские и индийские военные провели совместные стрельбы на учениях «Индра-2021» в Волгоградской области на полигоне Прудбой. Маневры проходят с 1 по 13 августа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На подготовительном этапе военнослужащие провели выверку и пристрелку орудий и пулеметов боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А, выполнили стрельбы из пистолетов, ручных пулеметов Калашникова, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Индийские участники совместных учений похвалили российское вооружение за простоту и надежность.

Маневры Индии и России «Индра» проводятся с 2003 года. С российской стороны в них принимают участие порядка 250 военнослужащих. Такой же численный состав и у индийских коллег.

Ранее военнослужащие ЮВО передали военнослужащим Индии восемь танков Т-90А, 16 единиц БМП-3 и шесть артиллерийских орудий «Хоста». Всего в учениях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники.