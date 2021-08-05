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Огневая подготовка: российские и индийские военные провели совместные стрельбы на «Индре» под Волгоградом

Андрей Аркадьев
17:16 05.08.2021
Индийские участники совместных учений похвалили российское вооружение за простоту и надежность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские и индийские военные провели совместные стрельбы на учениях «Индра-2021» в Волгоградской области на полигоне Прудбой. Маневры проходят с 1 по 13 августа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На подготовительном этапе военнослужащие провели выверку и пристрелку орудий и пулеметов боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А, выполнили стрельбы из пистолетов, ручных пулеметов Калашникова, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Индийские участники совместных учений похвалили российское вооружение за простоту и надежность.

Маневры Индии и России «Индра» проводятся с 2003 года. С российской стороны в них принимают участие порядка 250 военнослужащих. Такой же численный состав и у индийских коллег.

Ранее военнослужащие ЮВО передали военнослужащим Индии восемь танков Т-90А, 16 единиц БМП-3 и шесть артиллерийских орудий «Хоста». Всего в учениях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники.

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