На Кубани открылся окружной учебный центр с лучшими тренажерами и новейшим танкодромом

Новый окружной учебный центр на Кубани распахнул свои двери - к занятиям приступили почти 300 курсантов, будущих танкистов и мотострелков.

Новейшие тренажеры, современные танки и БМП для отработки практических действий на полигоне, передовые средства объективного контроля - центр позволит готовить специалистов высочайшего класса. Гордость центра - новейший танкодром. Еще летом на его месте было заросшее травой поле, а сейчас там проносятся грозные танки.

«Все навыки, приобретенные в учебных классах на тренажерах, танкисты отрабатывают здесь, на заново отстроенном танкодроме, длина которого составляет чуть более 4,5 километра, но при этом она полностью напичкана различного вида препятствиями», - прокомментировал корреспондент «Звезды».

Центр продолжает строиться, в следующем году там появятся большой учебный корпус и спортзал. Когда весь комплекс заработает на полную мощь, там смогут проходить подготовку до пяти тысяч военнослужащих.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Вадим Михеев