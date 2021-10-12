Экипажи БМП не оставили шанса движущимся целям под Хабаровском
К учениям привлекли 30 экипажей БМП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Уничтожение движущихся целей на расстоянии до полукилометра отрабатывают курсанты учебного центра Восточного военного округа. Экипажи БМП в Хабаровском крае готовятся к выпускному экзамену на полигоне.
Машины в первую очередь предназначены для огневой поддержки пехоты. Курсанты ведут стрельбу из пушки и спаренного пулемета ПКТ.
Военнослужащие должны сдать экзамены по специальностям «командир отделения», «наводчик-оператор» и «механик-водитель боевой машины». К учениям привлекли 30 экипажей.