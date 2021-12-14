Экипажи Т-72Б3 ошеломили колонну бронетехники «врага» непрерывной и меткой стрельбой

В Подмосковье, на полигоне Алабино, танкисты Таманской мотострелковой дивизии уничтожили колонну бронетехники.

В ход пустили «танковую карусель» - метод организации непрерывного огневого воздействия при помощи вооружения бронетехники.

По замыслу учений, условный противник отправил колонну тяжело бронированной техники. Экипажи Т-72Б3 в засаде дождались, когда машины приблизятся на прицельное расстояние, после чего начали наносить условному противнику сокрушительные удары осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2 комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо