В зеленом чае обнаружили парадоксальную пользу в продлении жизни

Зеленый чай усиливает защиту организма против окислительного стресса, однако механизм феномена удивил ученых. В частности, катехины, которые содержатся в зеленом чае, не подавляют окислительный стресс в клетках, как предполагалось ранее, а, напротив, усиливают его. Соответствующие выводы сделали ученые Высшей технической школы в Цюрихе (Швейцария). Результаты исследования опубликованы в журнале Aging, выдержки приводит MedicalXpress.

На зеленым чаем давно закрепилась репутация антиокислительного средства, считалось, что эффект достигается благодаря полифенолам эпикатехин-3-галлату (ECG) и эпигаллокатехин-3-галлату (EGCG). Предполагалось, что вещества нейтрализуют кислородные радикалы, защищая клетки или ДНК от повреждения. Однако в ходе новой работы ученые обнаружили, что катехины на короткое время усиливают окислительный стресс.

Повышая активные формы кислорода, катехины активируют гены, вырабатывающие специфические антиоксидантные ферменты (супероксиддисмутазу (SOD) и каталазу (CTL)). В итоге вещества обезвреживают кислородные радикалы.

Эксперимент проводился на нематодах Caenorhabditis elegans. Оказалось, катехины в зеленом чае продлевали жизнь и улучшали физические показатели круглых червей этого вида.