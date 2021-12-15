Патрульный корабль «Сергей Котов» прошел из Новороссийска в Севастополь для испытаний

Новейший патрульный корабль проекта 22 160 «Сергей Котов» прошел из Новороссийска в Севастополь в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Это был уже четвертый целевой выход корабля в море - реальный переход протяженностью более 200 морских миль позволил испытать надежность и жизнедеятельность энергетических установок и навигационного оборудования. Также были проверены управляемость корабля и его остойчивость при потере скорости.

Ранее экипаж корабля проходил другие испытания. В их числе - стрельбы из артиллерийской установки АК-176 и другого вооружения. Кроме этого, он прошел первичную электромагнитную обработку, что нужно для уменьшения намагниченности корпуса.

По завершении ходовых испытаний судостроители при участии экипажа проведут ревизию систем, устройств и механизмов корабля. Подготовка к следующему этапу государственных испытаний будет продолжена. Когда они завершатся, «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота. Пунктом его постоянного базирования станет Новороссийск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов