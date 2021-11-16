Корабли Черноморского флота приняли участие в учениях с ВМС Алжира

Силы Черноморского флота принимают участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры - 2021» вместе с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики. Морская фаза маневров пройдет 16 и 17 декабря в Средиземном море, а также в полигонах боевой подготовки Военно-морских сил Алжира.

От российской стороны в тренировке примут участие фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». Также будут задействованы подразделения морской пехоты и спецназа Черноморского флота.

Для проведения учений сформирован общий штаб международного корабельного соединения. Согласно протоколу, командиром его стал командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин, начальником штаба соединения – командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Российские и алжирские военнослужащие отработают взаимодействие по пресечению незаконных действий в море – пиратства, террористической деятельности, нелегальной перевозки грузов и распространения оружия. Итоги маневров будут подведены 18-19 ноября на территории военно-морской базы Алжир в береговом штабе учения.