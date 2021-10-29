Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» построенный для Черноморского флота первый раз вышел в море для прохождения испытаний.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Новейший патрульный корабль (ПК) проекта 22160 «Сергей Котов», построенный для Черноморского флота (ЧФ), первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ). Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы.
Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-Морского Флота, который планируется осуществить в конце текущего года.
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