Армия Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний Кира Тило Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» построенный для Черноморского флота первый раз вышел в море для прохождения испытаний. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Новейший патрульный корабль (ПК) проекта 22160 «Сергей Котов», построенный для Черноморского флота (ЧФ), первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ). Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы. Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-Морского Флота, который планируется осуществить в конце текущего года. © Минобороны РФ В ходе первого этапа ЗХИ в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля. Перед началом испытаний экипаж корабля освоил навыки проведения швартовых операций, эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов фрегата. После завершения данного этапа ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу в соответствии с планом Государственных испытаний. © Минобороны РФ Патрульный корабль «Сергей Котов» - представитель серии российских патрульных кораблей 3-го ранга ближней и дальней морской зоны с новейшим вооружением и корабельным оборудованием. Корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, защиты военно-морских баз и водных районов от возможного нападения противника. Патрульные корабли проекта 22160: «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Василий Быков» уже несут службу и успешно выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика