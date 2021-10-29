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Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний

Кира Тило
05:03 29.10.2021
Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» построенный для Черноморского флота первый раз вышел в море для прохождения испытаний.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Новейший патрульный корабль (ПК) проекта 22160 «Сергей Котов», построенный для Черноморского флота (ЧФ), первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ). Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы.

Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-Морского Флота, который планируется осуществить в конце текущего года.

© Минобороны РФ

В ходе первого этапа ЗХИ в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля. Перед началом испытаний экипаж корабля освоил навыки проведения швартовых операций, эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов фрегата.

После завершения данного этапа ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу в соответствии с планом Государственных испытаний.

© Минобороны РФ

Патрульный корабль «Сергей Котов» - представитель серии российских патрульных кораблей 3-го ранга ближней и дальней морской зоны с новейшим вооружением и корабельным оборудованием. Корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, защиты военно-морских баз и водных районов от возможного нападения противника.

Патрульные корабли проекта 22160: «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Василий Быков» уже несут службу и успешно выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота.

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