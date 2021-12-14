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В Белом доме заявили о рассмотрении возможности отправки военных в Европу из-за Украины

Роман Захаров
07:38 14.12.2021
По словам Джен Псаки, это может произойти в случае вторжения на Украину.
В Белом доме заявили о рассмотрении возможности отправки военных в Европу из-за Украины
© Фото: Timothy L. Hale, ZUMAPRESS, globallookpress
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США изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если вы посмотрите на 2014 год, многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить (военное - прим. ред.) присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания (войск - прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова Псаки.

Она добавила, что «данная возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на Украине продолжается процесс милитаризации. По ее словам, страны Запада перебрасывают на ее территорию оружие и боевиков под видом инструкторов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале декабря заявил, что в Москве видят вбрасывание «многочисленных уток» о якобы запланированной агрессии России против Украины. Президент Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия никогда не была враждебной для других государств.

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