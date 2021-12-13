В Кремле назвали единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе

Ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только при помощи прямых контактов Киева с ЛНР И ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как указал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, речь идет о внутреннем конфликте.

«Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта.

Также Песков оценил идею проведения референдума по Донбассу. Представитель Кремля отметил, что подобные меры являются внутренним делом Украины, однако заинтересовался возможной формулировкой вопроса.

«Конечно, интересно бы узнать, как бы мог быть сформулирован вопрос для этого референдума», - заметил представитель Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу в стране. Также глава Украины отметил, что не исключает создания нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным.