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Названы запрещенные при болезнях сердца продукты

Анна Берестовая
04:28 01.12.2021
Диетолог объяснила, что нужно исключить из рациона людям с больным сердцем.
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
© Фото: Александр Рыбак, flickr
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Продукты, в составе которых содержится много трансжиров, насыщенных жиров и сахара, не подходят для людей с болезнями сердца. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Анна Коновалова.

По ее словам, жирные молочные продукты, продукты глубокой переработки, а также жирные сорта любого мяса стоит исключить из своего рациона. Также необходимо контролировать употребление соли, не превышая суточной нормы в пять граммов.

Медик отметила, что, согласно рекомендациям ВОЗ, только 10% общей калорийности пищи за день должно приходиться на насыщенные жиры, и лишь 1% - на трансжиры. При этом, стоит обратить внимание и на продукты с большим количеством добавленных сахаров, сократив их потребление до 5-10% от суточной калорийности.

«К ним относится не только сахар, но и мед, варенье, джемы, сиропы, концентрированные соки», - объяснила Коновалова в беседе с РИА Новости.

Людям, имеющим слабое сердце, диетолог посоветовала два-три раза в неделю или больше есть рыбу и морепродукты. Также ежедневно им рекомендовано съедать не менее полукилограмма овощей и фруктов.

Ранее кардиолог предупредила, что разовое потребление алкоголя в большой дозе при наличии таких заболеваний, как атеросклероз и гипертония, или иных проблем с сердцем может вызвать сердечный приступ. Подобный эффект врач описала как «синдром праздничного сердца».

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