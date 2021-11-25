Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Для обследования труднопроходимых участков будут применяться ИМР-2 на базе танка Т-72.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме.
Мероприятия по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) специалисты выполняют с использованием защитных костюмов ОВР-2 «Сокол» и современных миноискателей ИМПС-2, имеющих улучшенную чувствительность и селективность к различным ВОП. Работу саперов усложняет высокая густая растительность, в связи с чем для обследования труднопроходимых участков будут применяться инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.
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