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Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме

03:00 25.11.2021
Для обследования труднопроходимых участков будут применяться ИМР-2 на базе танка Т-72.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме.

Мероприятия по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) специалисты выполняют с использованием защитных костюмов ОВР-2 «Сокол» и современных миноискателей ИМПС-2, имеющих улучшенную чувствительность и селективность к различным ВОП. Работу саперов усложняет высокая густая растительность, в связи с чем для обследования труднопроходимых участков будут применяться инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.

© Минобороны РФ

На данный момент военнослужащие проверили и очистили от ВОП 0,2 гектара земли. Всего саперам предстоит обследовать около семи гектар труднопроходимой местности.

Среди «находок» саперов неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины. ВОП, не подлежащие извлечению и перемещению, уничтожаются на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.

Работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности. В частности, каждый сапер задействован в разминировании не более 5 часов в день и только в светлое время суток. Всего в мероприятиях по разминированию территории аэропорта в Абхазии задействованы 14 военнослужащих ЮВО, из них 10 саперов имеют богатый опыт разминирования земельных участков от ВОП на территории Чеченской Республики.

© Минобороны РФ

Мероприятия по разминированию проводятся на основании обращения премьер-министра Республики Абхазия на имя Первого замминистра обороны - Начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова в оказании помощи по обнаружению и разминированию территории Международного аэропорта в Сухуме.

Материал подготовили: Кира Тило, Николай Баранов

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