Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме

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На данный момент военнослужащие проверили и очистили от ВОП 0,2 гектара земли. Всего саперам предстоит обследовать около семи гектар труднопроходимой местности.

Среди «находок» саперов неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины. ВОП, не подлежащие извлечению и перемещению, уничтожаются на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.

Работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности. В частности, каждый сапер задействован в разминировании не более 5 часов в день и только в светлое время суток. Всего в мероприятиях по разминированию территории аэропорта в Абхазии задействованы 14 военнослужащих ЮВО, из них 10 саперов имеют богатый опыт разминирования земельных участков от ВОП на территории Чеченской Республики.