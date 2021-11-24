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Российские саперы прибыли в Лаос для проведения гуманитарного разминирования

12:04 24.11.2021
Выполнять задачи по разминированию военнослужащим предстоит как в джунглях, так и в населенных пунктах.
Российские саперы прибыли в Лаос для проведения гуманитарного разминирования
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ прибыли для проведения гуманитарного разминирования в Лаос, в район Накай провинции Кхаммуан, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

На церемонии открытия работ присутствовали представители Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса, губернатор провинции, а также военный атташе при посольстве Российской Федерации в ЛНДР.

В ходе мероприятия были определены участки под очистку местности от взрывоопасных предметов. Выполнять задачи по разминированию российским саперам предстоит как в джунглях, так и в населенных пунктах, где местным жителям по-прежнему угрожают неразорвавшиеся боеприпасы полувековой давности.

Отряд оснащен современными средствами поиска взрывоопасных предметов (селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-С2, магнитометрическими бомбоискателями МБИ-П2, миноискателями глубинными МГ-1И, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М) и индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02, оснащенными системой охлаждения. В соответствии с решением президента РФ в Лаос направлен отряд из 31 военнослужащего.

Ранее сообщалось, что отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России из 32 человек вернулся домой из лаосской командировки, выполнив задачи гуманитарного разминирования.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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