СМИ узнали о планах «Спартака» уволить Руя Виторию

Под руководством португальского наставника команда занимает лишь девятое место после осенней части чемпионата России. Последний матч красно-белых завершился крупным поражением от «Сочи» (0:3). В Лиге Европы клуб выступил более удачливо: «Спартак», обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», занял первое место в группе и прошел в 1/8 финала .

Читать далее

/news/next/?referer=/news/202112141556-7PwJL.html&date=2021-12-14 15:56:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.