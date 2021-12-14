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СМИ узнали о планах «Спартака» уволить Руя Виторию

Светлана Иванова
15:56 14.12.2021
Сейчас юристы команды проводят переговоры об условиях расторжения контракта с португальцем, сообщили журналисты.
СМИ узнали о планах «Спартака» уволить Руя Виторию
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, globallookpress
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Руководство футбольного клуба «Спартак» планирует уволить тренера команды Руя Виторию. Сейчас юристы команды проводят переговоры с  португальцем об условиях расторжения контракта. Об этом стало известно «СЭ».

Официально об отставке Витории с поста тренера «Спартака» планируется объявить в среду, 15 декабря.

Под руководством португальского наставника команда занимает лишь девятое место после осенней части чемпионата России. Последний матч красно-белых завершился крупным поражением от «Сочи» (0:3). В Лиге Европы клуб выступил более удачливо: «Спартак», обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», занял первое место в группе и прошел в 1/8 финала.

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