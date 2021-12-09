«Спартак» победил «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты московского клуба «Спартак» обыграли польскую «Легию» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вышли в 1/8 финала турнира. Встреча группы С прошла в Варшаве и завершилась со счетом 1:0.

За «красно-белых» на 17-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев. В компенсированное время вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти.

Московский ФК набрал 10 очков, занял первое место в группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи состоятся в марте 2022 года.

Ранее «Спартак» одержал первую за семь игр победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча с грозненским «Ахматом» закончилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».