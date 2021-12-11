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СМИ сообщили, когда Ваноли проведет пресс-конференцию в качестве главного тренера «Спартака»

Кира Тило
01:37 11.12.2021
Сейчас пост главного тренера клуба занимает португалец Руй Витория, под руководством которого «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
СМИ сообщили, когда Ваноли проведет пресс-конференцию в качестве главного тренера «Спартака»
© Фото: Stupnikov Alexander spartak.com Globallookpress
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В СМИ появилась информация о том, что итальянец Паоло Ваноли якобы возглавит ФК «Спартак». Журналист итальянского издания Лука Бьянчин сообщил, что первая пресс-конференция Ваноли в качестве главного тренера состоится 17 декабря.

«Паоло Ваноли станет следующим тренером московского "Спартака". Первая пресс-конференция в следующую пятницу (17 декабря - прим. ред.) в России», - написал Бьянчин в Twitter.

Ранее местная пресса уже писала о возможном переходе Ваноли в московский клуб. 

«Паоло Ваноли обсуждает с московским "Спартаком" возможность стать новым тренером», - сообщало издание La Gazzetta dello Sport.

Действующий тренер «красно-белых» - португалец Руй Витория. Его назначили на пост главного тренера 24 мая этого года. В пресс-службе «Спартака» сообщали, что контракт с Виторией подписан на два года. Около месяца назад в прессе появились сообщения о том, что клуб ищет замену действующему тренеру.

Вечером девятого декабря стало известно, что «Спартак» победил «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча футбольных клубов прошла в Варшаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

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