СМИ сообщили, когда Ваноли проведет пресс-конференцию в качестве главного тренера «Спартака»

В СМИ появилась информация о том, что итальянец Паоло Ваноли якобы возглавит ФК «Спартак». Журналист итальянского издания Лука Бьянчин сообщил, что первая пресс-конференция Ваноли в качестве главного тренера состоится 17 декабря.

«Паоло Ваноли станет следующим тренером московского "Спартака". Первая пресс-конференция в следующую пятницу (17 декабря - прим. ред.) в России», - написал Бьянчин в Twitter.

Ранее местная пресса уже писала о возможном переходе Ваноли в московский клуб.

«Паоло Ваноли обсуждает с московским "Спартаком" возможность стать новым тренером», - сообщало издание La Gazzetta dello Sport.

Действующий тренер «красно-белых» - португалец Руй Витория. Его назначили на пост главного тренера 24 мая этого года. В пресс-службе «Спартака» сообщали, что контракт с Виторией подписан на два года. Около месяца назад в прессе появились сообщения о том, что клуб ищет замену действующему тренеру.

Вечером девятого декабря стало известно, что «Спартак» победил «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча футбольных клубов прошла в Варшаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».