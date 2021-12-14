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В водах Северного Ледовитого океана обнаружили цезий с АЭС «Фукусима-1»

Светлана Иванова
14:44 14.12.2021
К северу от Аляски в воде нашли цезий-134 на уровне 0,07 беккерелей на кубический метр.
В водах Северного Ледовитого океана обнаружили цезий с АЭС «Фукусима-1»
© Фото: 20070812, globallookpress
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В водах Северного Ледовитого океана обнаружили цезий-134, выброшенный в атмосферу во время аварии на АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке страны в 2011 году. Пробы брали специалисты Японского агентства геолого-морских наук и технологий (JAMSTEC) 19 октября к северу от Аляски.

Согласно результатам анализа, содержание цезия-134 находится на уровне 0,07 беккерелей на кубический метр. При этом ученые допустили присутствие в водах цезия-137 на уровне 0,95 беккерелей на кубометр.

По мнению экспертов, уровень радиоактивных веществ незначительный, однако необходимо провести оценку путей распространения радионуклидов со временем, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Во время аварии на АЭС «Фукусима-1» на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, которая прошла обработку в ALPS. Многоступенчатая система очищает воду, используемую для охлаждения реакторов, от загрязнения радиоактивными веществами. В результате вода очищается от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.

Решение разрешить сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в море вызвало озабоченность ряда стран, включая Россию и Китай.

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