Захарова прокомментировала планы Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выражает «серьезную озабоченность» в связи с планом Японии осуществить сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией. Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна», - говорится в комментарии Захаровой.

Также уточняется, что информация «не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение».

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», - сказала Захарова.

По ее словам, Россия ждет более детальной информации от правительства Японии.

«Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс», - уточнила она.

В заключение Мария Захарова выразила надежду на то, что «Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду».



Ранее в СМИ появилась информация, что в Японии планируется утилизация воды с аварийной атомной станции посредством ее слива ее в океан после того, как ее очистят. Предполагается, что сброс воды может начаться в 2023 году.