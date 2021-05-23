На «Фукусима-1» проведут проверку контейнеров с радиоактивными отходами

На территории атомной электростанции «Фукусима-1» японские специалисты проверят 5,3 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами. Инспекция будет организована из-за незначительной утечки радиоактивной гелеобразной массы, которая произошла в марте прошлого года, передает телеканал NHK. Одной из возможных причин, по которой произошла утечка, является коррозия одной из емкостей.

Осмотр будет производиться до конца июня. Также специалисты проверят отдельно контейнеры, которые были заполнены после начала ликвидации аварии на станции. Отмечается, что содержание некоторых из них неизвестно.

Ранее японское правительство решило слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после проведения тщательной очистки. Сейчас в резервуарах станции накопилось более 1,25 миллиона тонн воды, в которой содержатся изотопы трития, которые не удается технически извлечь.