В Кремле ответили на вопрос о регистрации «Спутника V» в ВОЗ

Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения всю необходимую для сертификации препарата «Спутник V» информацию, однако работа в этом направлении продолжается, и в Кремле рассчитывают на положительный итог. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна была предоставляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно, скажем так, адаптируемся к этим требованиям», - объяснил он, отвечая в рамках пресс-конференции на вопрос о том, понимают ли в Кремле, почему до сих пор ВОЗ не зарегистрировала российскую вакцину.

Ранее в ВОЗ заявили, что РФ до конца года предоставит организации дополнительные данные по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». При этом отмечалось, что будет согласован график повторных инспекций отечественного препарата.

Летом прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V». В настоящий момент препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По числу полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных человек.