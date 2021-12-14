Иммунолог оценил пользу медицинской маски при омикрон-штамме

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что штаммы коронавирусной инфекции «дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски.

«С "омикроном" и "дельтой" все-таки похуже маски работают. Особенно с "омикроном"», - сказал он.

По словам Крючкова, это происходит из-за того, что при данных штаммах коронавируса выделяется больше вирусных частиц.

«Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать для того, чтобы заразить окружающих. Когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках», - подчеркнул иммунолог.

По его словам, когда человек просто дышит, то влажных частиц становится меньше, но присутствуют сухие, поэтому маска фильтрует меньше, передает URA.RU.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выявлении нового варианта коронавируса «омикрон» в 63 странах мира. По скорости распространения, по предварительной оценке, штамм может превзойти «дельту». Однако в организации не уточнили, с чем может быть связано стремительное распространение в мире нового штамма COVID-19.