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Комитет Думы по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Анна Назайкина
13:39 14.12.2021
Было отмечено, что такие меры являются временным инструментом, необходимым для предотвращения распространения COVID-19.
Комитет Думы по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и порекомендовал парламентариям принять его в первом чтении.

«Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», - говорится в документе, обнародованном в электронной базе данных Думы.

Членами профильного комитета было отмечено, что введение сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции является временным инструментом, необходимым для предотвращения распространения COVID-19 на территории РФ.

Законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для передвижения на авиационном и железнодорожном транспорте кабмин внес в Госдуму 12 ноября. До начала обсуждения правительственных инициатив свои правки и пожелания прислали регионы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что новые ограничения не должны порождать существенных неудобств и неприятностей для людей, поэтому проект нуждается в доработке. Впоследствии Советом ГД был официально снят с голосования законопроект о введении QR-кодов для передвижения на железнодорожном транспорте и авиарейсах.

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