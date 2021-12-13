В Кремле объяснили необходимость доработки законопроекта о QR-кодах на транспорте

Законопроект о QR-кодах на транспорте в нынешней редакции не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан, поэтому он был отправлен на доработку. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такое решение приняли, чтобы не привнести новых проблем для людей. Людей слышат, анализируют де-факто ситуацию. При необходимости принятия мер по предотвращению распространения и защиты людей от ковида это должно сочетаться с тем, чтобы это не рождало существенных неудобств и неприятностей для людей. Президент свою позицию высказал ранее, дальше уже работают эксперты над законопроектами, принимают участие в этом профессионалы», - сказал Песков.

Законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для передвижения на авиационном и железнодорожном транспорте кабмин внес в Госдуму 12 ноября. До начала обсуждения правительственных инициатив свои правки и пожелания прислали регионы.

Комментируя обсуждение законопроектов, президент Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что при введении новых ограничений не будет принято опрометчивых решений.