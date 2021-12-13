Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле объяснили необходимость доработки законопроекта о QR-кодах на транспорте

Ян Брацкий
14:19 13.12.2021
По словам пресс-секретаря российского президента, новые ограничения не должны порождать существенных неудобств и неприятностей для людей.
В Кремле объяснили необходимость доработки законопроекта о QR-кодах на транспорте
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Законопроект о QR-кодах на транспорте в нынешней редакции не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан, поэтому он был отправлен на доработку. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такое решение приняли, чтобы не привнести новых проблем для людей. Людей слышат, анализируют де-факто ситуацию. При необходимости принятия мер по предотвращению распространения и защиты людей от ковида это должно сочетаться с тем, чтобы это не рождало существенных неудобств и неприятностей для людей. Президент свою позицию высказал ранее, дальше уже работают эксперты над законопроектами, принимают участие в этом профессионалы», - сказал Песков.

Законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для передвижения на авиационном и железнодорожном транспорте кабмин внес в Госдуму 12 ноября. До начала обсуждения правительственных инициатив свои правки и пожелания прислали регионы.

Комментируя обсуждение законопроектов, президент Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что при введении новых ограничений не будет принято опрометчивых решений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:35 В стране и мире
Видео
«Никто не плакал»: учащийся православной гимназии в Серпухове рассказал об атаке
13:22 Армия
Видео
В темноте по приборам: как прошли арктические полеты молодых экипажей Северного флота
13:03 В стране и мире
Видео
Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся
10:29 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания сторонников украинских неонацистов в России
06:05 Спорт
Видео
«Динамо» - «Зенит»: как закончилась главная встреча последнего в уходящем году тура РПЛ
Популярное
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.