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Совет Госдумы снял с голосования законопроект о QR-кодах в транспорте

Анна Касаткина
16:10 13.12.2021
Ранее изменения о введении обязательного наличия QR-кодов у граждан предлагалось внести в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта.
Совет Госдумы снял с голосования законопроект о QR-кодах в транспорте
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Совет Государственной думы официально снял с голосования законопроект о введении QR-кодов для передвижения на железнодорожном транспорте и авиарейсах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект... о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта (о введении QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или наличии антител к инфекции. - Прим. ред.). Единогласно поддержали это предложение», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при обсуждении вопроса в Совете Госдумы исходили из того, что президент Владимир Путин подчеркнул, что недопустимы опрометчивые решения, ограничивающие права граждан и создающие дополнительные проблемы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в нынешней редакции законопроект не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан. В связи с этим документ направили на доработку.

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