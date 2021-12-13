Совет Госдумы снял с голосования законопроект о QR-кодах в транспорте

Совет Государственной думы официально снял с голосования законопроект о введении QR-кодов для передвижения на железнодорожном транспорте и авиарейсах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект... о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта (о введении QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или наличии антител к инфекции. - Прим. ред.). Единогласно поддержали это предложение», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при обсуждении вопроса в Совете Госдумы исходили из того, что президент Владимир Путин подчеркнул, что недопустимы опрометчивые решения, ограничивающие права граждан и создающие дополнительные проблемы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в нынешней редакции законопроект не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан. В связи с этим документ направили на доработку.