Вирусолог рассказал о влиянии COVID-19 на процессы старения

Вирусолог Алексей Аграновский допустил вероятность влияния COVID-19 на процессы старения. Как рассказал специалист в беседе со «Звездой», у коронавируса есть способность поражать разные ткани и вызывать различные патологии в организме. По словам эксперта, пока это свойство SARS CoV-2 до конца не изучено.

«Загадочное и не конца понятное свойство СOVID-19 - способность коронавируса SARS CoV-2 поражать разные ткани и многообразие патогенных эффектов. Не исключаю, что инфекция может влиять на процессы старения, но это требует достоверного подтверждения», - уточнил Аграновский.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что коронавирусная инфекция может запускать в организме человека механизмы, схожие с быстрым старением. Скворцова добавила, что изменения на первых этапах потенциально обратимы, поэтому необходимы новые тактики восстановления людей, переболевших коронавирусом.