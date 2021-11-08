Пульмонолог рассказал о болезнях, дающие в сочетании с COVID-19 эффект «атомной бомбы»

Врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак рассказал, что особенно опасно заражение COVID-19 для тех, кто страдает одним из двух заболеваний, от которых преждевременно «стареют» легкие.

Он отметил, что легкие человека являются тем органом, который коронавирусная инфекция затрагивает прежде всего. И если легкие уже поражены тем или иным недугом, риски значительно повышаются.

«Есть такая болезнь – идиопатический легочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком. Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", – сказал Бабак в интервью радио Sputnik.

Снизить вероятность такого разрушительного для организма сочетания болезней можно, если вакцинироваться против COVID-19 и бросить курить, продолжил пульмонолог. По мнению врача, отказ от вредной привычки должен привести к восстановлению легких.

Ранее психолог Дмитрий Синарев назвал два надежных способа отказа от курения. Человеку, желающему избавиться от вредной привычки, нужно найти варианты поведения, которые заменят ему курение, но при этом сохранят те же плюсы.