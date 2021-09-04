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Ученые предупредили о «старении» почек на десятилетия из-за COVID-19

Анна Назайкина
07:10 04.09.2021
У 4,7 тысяч участников исследований, переболевших коронавирусом, работа почек снизилось на 30% в течение года.
Ученые предупредили о «старении» почек на десятилетия из-за COVID-19
© Фото: Jonathan Carlile, imageBROKER, Globallookpress
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У пациентов, переболевших коронавирусом, могут возникнуть проблемы с почками на всю жизнь, передает The New York Times, ссылаясь на исследование американских ученых из Сент-Луиса.

Как отмечается, в научном исследовании участвовали 89,2 тысяч человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Кроме того,  были изучены данные 1,6 миллионов человек, которые не были инфицированы COVID-19.

«Люди, пережившие первые 30 дней CОVID, подвергаются риску развития почечной недостаточности», — приводятся слова нефролога и доцента Медицинской школы при Университете Вашингтона Зияда Аль-Али.

У 4,7 тысяч участников исследований, переболевших коронавирусом, работа почек снизилось на 30% в течение года, что эквивалентно примерно тридцатилетнему «старению» органа, отметил доцент медицины в Йеле Перри Уилсон.

Ранее врач-нефролог Анна Коробкина рассказала, как можно избежать соответствующих осложнений после COVID-19. По ее словам, вирус атакует все внутренние органы, где есть фермент АПФ2 – он используется как рецептор для проникновения в клетку. Такие рецепторы есть в мочевом пузыре, пищеводе, подвздошной кишке и сердце. Однако почки являются наиболее уязвимым в этом смысле органом.

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