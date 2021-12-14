Киркоров оплатил чуть менее сотни штрафов за нарушения ПДД

Мировой суд в Москве прекратил производство по 91 протоколу в отношении певца Филиппа Киркорова о неуплате штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Певец оплатил все штрафы, отметили в пресс-службе суда.

«Постановлениями мирового судьи производства по 91 административному материалу в отношении Киркорова прекращены в связи с отсутствием событий административных правонарушений. Киркоровым штрафы оплачены», - сказала собеседница агентства.

Ранее информация о 90 невыплаченных Киркоровым административных штрафах появилась в СМИ. Как сообщал Таганский суд столицы, соответствующие материалы поступили на рассмотрение к мировому судье судебного участка №422.