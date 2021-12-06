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«Все штрафы оплачены»: Добровинский опроверг сообщения о задолженностях Киркорова

Егор Левин
13:59 06.12.2021
Юрист объяснил, как подобные сообщения могли появиться, и оспорил их достоверность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, прокомментировал новость о возможном административном наказании исполнителя за невыплаченные им ранее штрафы. В беседе со «Звездой» юрист объяснил, почему певец оказался не в курсе и почему не причастен к этому.

«Филипп Бедросович сам за рулем не ездит. Штрафы приходят, потому что автомобиль числится на него или на его фирму, но сам он за рулем не ездит. Почему он ничего не знает об этих штрафах: адрес регистрации Филиппа отличается от адреса постоянного проживания, штрафы приходили куда-то на адрес регистрации, и никто на это не обращал внимания», - прокомментировал он.

В ходе разговора Добровинский опроверг, что невыплаченные штрафы имеют место. Для этого он связался с бухгалтерией исполнителя.

«Все оплачено, это застарелая информация. Я думаю, заседание продлится не больше 15 минут, если вообще состоится. Все штрафы оплачены», - подытожил адвокат.

Ранее информация о 90 невыплаченных Киркоровым административных штрафах появилась в СМИ. Как сообщал Таганский суд столицы, соответствующие материалы поступили на рассмотрение к мировому судье судебного участка №422.

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