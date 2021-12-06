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Киркорову грозит административный арест за 90 нарушений ПДД

Егор Левин
12:47 06.12.2021
Материалы поступили на рассмотрение в судебный участок №422, заседания назначены на 14 декабря.
Киркорову грозит административный арест за 90 нарушений ПДД
© Фото: Velengurin Vladimir, Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Эстрадному певцу Филиппу Киркорову грозит административный арест за 90 вынесенных в отношении него протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщает Таганский районный суд столицы, соответствующие материалы поступили на рассмотрение к мировому судье судебного участка №422. Все они инициированы в отношении исполнителя на основании протоколов, составленных 2 БП ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве.

В частности, Киркоров нарушил ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях («Уклонение от исполнения административного наказания»). Судебные заседания назначены на 14 декабря.

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