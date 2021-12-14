Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассир сдалась полиции в Ачинске

Подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей кассир из Ачинска сдалась полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро обнаружилась на прошлой неделе в одном из кредитно-кассовых офисов. Вместе с деньгами пропала кассир, на которую пало подозрение.

В тот же день ее мать сообщила о пропаже девушки. Правоохранители приступили к поискам и завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

«Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», - цитирует РИА Новости заявление Волк.

Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции в Ачинске, с ней работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и местонахождение денежных средств.