ОАК впервые показала БПЛА «Охотник» с плоским реактивным соплом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Госкорпорации Ростех впервые показала беспилотник С-70 «Охотник», оснащенный плоским реактивным соплом. Авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность и получит новый наземный пункт управления.

Беспилотник создан компанией «Сухой» в рамках опытно-конструкторской работы по программе «Охотник». Первая выкатка новейшего образца состоялась на Новосибирске, на авиационном заводе имени Чкалова. В мероприятии принял участие замминистра обороны Алексей Криворучко. С его слов, «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач.

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги», - приводит слова Криворучко официальный сайт Ростеха.

Отрабатываемые на опытных образцах технологии, будут использованы при создании других авиационных комплексов, в том числе беспилотных.

«Главная особенность нового "Охотника" - плоское сопло двигателя. Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно повысят возможности машины», - рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Работы в рамках программы «Охотник» ведутся в ОКБ Сухого с 2011 года. Первый полет экспериментальный образец БПЛА с традиционным соплом реактивного двигателя совершил в 2019 году. В том же году состоялся первый полет беспилотника в паре с истребителем Су-57.

«С-70 - это перспективная авиационная платформа с огромным потенциалом для развития на ее базе семейства беспилотных систем будущего. Работы по программе "Охотник" - одно из ключевых направлений для Компании "Сухой" и ОАК. Развитие беспилотного направления полностью отвечает вызовам времени и запросам заказчика. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее завершить испытания и выйти на серийное производство», - прокомментировал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Делегация оборонного ведомства также ознакомилась с процессом изготовления следующего экземпляра машины, осмотрела сборочное производство самолета Су-34 и провела ряд совещаний по ключевым вопросам выполнения текущих программ.

Материал подготовили: Иван Курницкий, Николай Баранов