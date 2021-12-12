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В ВОЗ сообщили о распространении «омикрона» в 63 странах мира

Елизавета Потейчук
20:11 12.12.2021
Новый вариант COVID-19 может превзойти штамм «дельта» по скорости распространения, по предварительным данным.
В ВОЗ сообщили о распространении «омикрона» в 63 странах мира
© Фото: Francis Joseph Dean Dean Picture Globallookpress
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выявлении нового варианта коронавируса «омикрон» в 63 странах мира. По скорости распространения, по предварительной оценке, штамм может превзойти «дельту». Однако в организации не уточнили, с чем может быть связано стремительное распространение в мире нового штамма COVID-19.

«По состоянию на 9 декабря текущего года, случаи заражения людей данным штаммом вируса были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ», - говорится в документе с технической информацией, опубликованном на сайте ВОЗ.

Ранее стало известно, что «омикрон» может оказаться самым разрушительным для Британии штаммом. Таким образом, их число может достичь от 25 тысяч до 75 тысяч новых летальных случаев.

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