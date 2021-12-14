Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности птичьего гриппа и его возможных мутаций. По мнению эксперта, научное сообщество слишком много внимания уделяет пандемии COVID-19, из-за чего более опасные болезни отошли на второй план.

«Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил», - отметил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Врач напомнил о высокой летальности птичьего гриппа, которая среди детей, например, достигает 53%.

Ранее Мясников заявил, что COVID-19 уже стал рутинной инфекцией, как ОРЗ или грипп. Поэтому следует усилить темпы вакцинации, чтобы прервать цепочку различных ограничений. Медик призвал продолжать разъяснительную работу с населением и просвещать людей, находящихся в группе риска. Таким образом, надеется доктор, в будущем возможно будет отменить обязательный масочный режим, точно так же как это произошло с требованием носить перчатки.