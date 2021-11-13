В Японии сообщают о новой вспышке птичьего гриппа

Пресса сообщает, что в Японии наблюдается новая вспышка птичьего гриппа. К настоящему моменту на территории префектуры Кагосима найдено несколько птиц, умерших из-за заболевания. В соответствии с генетическими анализами, животные якобы были заражены высокопатогенным штаммом Н5 птичьего гриппа.

Согласно сведениям СМИ, в связи с произошедшим на птицеферме будут уничтожены 38,5 тысячи птиц. В радиусе трех километров вокруг места фиксирования вируса, как пишет пресса, введен карантин на транспортировку кур и яиц. Также будто бы запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-тикилометровой зоны.

Как сообщает агентство Киодо, эта вспышка птичьего гриппа является уже второй за сезон. Предыдущий случай был зафиксирован на текущей неделе в северной префектуре Акита.