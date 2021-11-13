Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Японии сообщают о новой вспышке птичьего гриппа

Анна Берестовая
05:12 13.11.2021
Вторая за неделю вспышка птичьего гриппа обнаружена в Японии.
В Японии сообщают о новой вспышке птичьего гриппа
© Фото: David Tanecek CTK Globallookpress
Читайте нас на:

Пресса сообщает, что в Японии наблюдается новая вспышка птичьего гриппа. К настоящему моменту на территории префектуры Кагосима найдено несколько птиц, умерших из-за заболевания. В соответствии с генетическими анализами, животные якобы были заражены высокопатогенным штаммом Н5 птичьего гриппа.

Согласно сведениям СМИ, в связи с произошедшим на птицеферме будут уничтожены 38,5 тысячи птиц. В радиусе трех километров вокруг места фиксирования вируса, как пишет пресса, введен карантин на транспортировку кур и яиц. Также будто бы запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-тикилометровой зоны.

Как сообщает агентство Киодо, эта вспышка птичьего гриппа является уже второй за сезон. Предыдущий случай был зафиксирован на текущей неделе в северной префектуре Акита.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Огонь в глазах»: как сирийских солдат учат использовать российские огнеметы
02:08 В стране и мире
Видео
Автомобиль сбил двоих человек на Тверской улице в центре Москвы
23:30 Спорт
Видео
«Россию не сломать»: гимнастки Аверины о результатах сборной на ЧМ-2021
22:35 В стране и мире
Лавров назвал пустословием обвинения в сторону РФ в миграционном кризисе
20:16 В стране и мире
Минтранс: QR-код понадобится для покупки билета в самолет или поезд
Популярное
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.