Мясников заявил, что COVID-19 остался в мире навсегда

Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников заявил, что COVID-19 уже стал рутинно инфекцией, как ОРЗ или грипп. Поэтому следует усилить темпы вакцинации, что прервать цепочку различных ограничений.

«Все больше и больше людей осознают истину, что КОВИД пришел навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии. Раз так, то вопрос: как мы собираемся планировать жизнь на последующие годы? Непрерывно повторяющиеся волны запретов, локдаунов, ограничений передвижения на фоне имитации повсеместного масочного режима навечно? Вакцинация как альтернатива? Да, несомненно», - написал врач в своем Telegram-канале.

Медик призвал продолжать разъяснительную работу с населением и просвещать людей, находящихся в группе риска. Таким образом, надеется доктор, в будущем возможно будет отменить обязательный масочный режим, точно также как это произошло с требованием носить перчатки.

«Хорошо понимаю, что говорить о повсеместной отмене масочного режима преждевременно. Я сам, будь я в положении принимающего решения, сегодня на это бы не пошел по разным причинам. Но планировать это надо - во сколько этапов, где, когда. Понятно, что это впрямую будет зависеть от успехов вакцинации и ревакцинации», - отметил доктор.

Ранее Мясников рассказал о единственном существующем на данный момент способе защиты от нового омикрон-штамма COVID-19. Он также отметил, что любой возникающий впоследствии новый вариант COVID-19 будет заразнее предыдущего, что является нормой для эволюции вируса.