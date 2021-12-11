Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Мясников заявил, что COVID-19 остался в мире навсегда

Алексей Курильченко
17:46 11.12.2021
Доктор призвал воспринимать коронавирус как рутинную инфекцию и предложил массовую вакцинацию как альтернативу ограничениям.
Мясников заявил, что COVID-19 остался в мире навсегда
© Фото: Alexandra_Koch, Pixabay
Читайте нас на:

Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников заявил, что COVID-19 уже стал рутинно инфекцией, как ОРЗ или грипп. Поэтому следует усилить темпы вакцинации, что прервать цепочку различных ограничений.

«Все больше и больше людей осознают истину, что КОВИД пришел навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии. Раз так, то вопрос: как мы собираемся планировать жизнь на последующие годы? Непрерывно повторяющиеся волны запретов, локдаунов, ограничений передвижения на фоне имитации повсеместного масочного режима навечно? Вакцинация как альтернатива? Да, несомненно», - написал врач в своем Telegram-канале.

Медик призвал продолжать разъяснительную работу с населением и просвещать людей, находящихся в группе риска. Таким образом, надеется доктор, в будущем возможно будет отменить обязательный масочный режим, точно также как это произошло с требованием носить перчатки.

«Хорошо понимаю, что говорить о повсеместной отмене масочного режима преждевременно. Я сам, будь я в положении принимающего решения, сегодня на это бы не пошел по разным причинам. Но планировать это надо - во сколько этапов, где, когда. Понятно, что это впрямую будет зависеть от успехов вакцинации и ревакцинации», - отметил доктор.

Ранее Мясников рассказал о единственном существующем на данный момент способе защиты от нового омикрон-штамма COVID-19. Он также отметил, что любой возникающий впоследствии новый вариант COVID-19 будет заразнее предыдущего, что является нормой для эволюции вируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:06 В стране и мире
В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке
17:31 В стране и мире
Сотрудник ГИБДД и судебный пристав подозреваются в охоте на оленя под Калугой
18:21 Спорт
Женская сборная РФ по биатлону завоевала серебро этапа КМ в Австрии
17:23 В стране и мире
Захарова осудила решение ЦРУ готовить раздечиков для противодействия РФ и КНР
16:26 В стране и мире
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.