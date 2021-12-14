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«Говорит с трудом»: подруга Хлебниковой рассказала о ее состоянии после реанимации

Ян Брацкий
10:28 14.12.2021
Певица Марина Хлебникова была госпитализирована 18 ноября после пожара в ее московской квартире.
«Говорит с трудом»: подруга Хлебниковой рассказала о ее состоянии после реанимации
© Фото: Natalia Shakhanova, GlobalLookPress
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Подруга популярной российской певицы Марины Хлебниковой рассказала о состоянии госпитализированной ранее звезды. Со слов Нины Брусяниной, исполнительница не может говорить и чувствует сильную слабость.

«Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», - сказала Брусянина в эфире Первого канала.

Близкие друзья уверены, что причиной сильного пожара, после которого Хлебникова оказалась в реанимации, было замыкание электропроводки.

«Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», - отметила еще одна подруга Хлебниковой, певица Наталия Гулькина.

Ранее стало известно, что Марину Хлебникову перевели из палаты интенсивной терапии в ожоговое отделение больницы. До этого исполнительницу сняли с аппарата искусственного дыхания, который долгое время поддерживал ее. Официальный представитель Хлебниковой на фоне появления в СМИ различной информации об эмоциональном состоянии певицы накануне происшествия призвал ждать ее официальных сообщений.

«Комментарии по поводу данной ситуации может дать только Марина и больше никто. Можно рассуждать сколько угодно, но официальную информацию может дать только она. Давайте дождемся ее комментария, она даст его тогда, когда сочтет нужным, и расскажет всю ситуацию в действительности. Не будем поддаваться на провокации и сплетни», - отметил представитель певицы Данила Прайс на ее странице в Instagram.

Марина Хлебникова была срочно госпитализирована после пожара в своей квартире на Ратной улице в Москве. Инцидент произошел вечером 18 ноября. Следствие пока придерживается той версии, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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