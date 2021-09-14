Армия Опубликованы кадры десантирования БМД-2 под Брестом на «Западе-2021» Игорь Лапик Тимур Шерзад Российские десантники прибыли из Пскова. Вместе с белорусскими коллегами они должны захватить плацдарм, удерживать мосты и переправы, а главное - обеспечить наступление танковых подразделений. Помимо личного состава десантировали и технику. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Около 20 транспортников Ил-76 задействовали для высадки воздушного десанта в Брестской области - это самая западная точка стратегических учений. Российские десантники прибыли из Пскова. Вместе с белорусскими коллегами они должны захватить плацдарм, удерживать мосты и переправы, а главное - обеспечить наступление танковых подразделений. Помимо личного состава десантировали и технику. Подробности у Игоря Лапика. «Технику десантировали до того, как в небе показалась "крылатая пехота". Это БТР-Д и БМД-2. Вес каждой такой махины - под восемь тонн, и она свободно парит в небе благодаря парашютной системе, состоящей из девяти куполов, что обеспечивает мягкую посадку», - прокомментировал корреспондент. Ранее сообщалось, что псковские десантники посетили Брестскую крепость. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика