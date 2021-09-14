Опубликованы кадры десантирования БМД-2 под Брестом на «Западе-2021»
Около 20 транспортников Ил-76 задействовали для высадки воздушного десанта в Брестской области - это самая западная точка стратегических учений.
Российские десантники прибыли из Пскова. Вместе с белорусскими коллегами они должны захватить плацдарм, удерживать мосты и переправы, а главное - обеспечить наступление танковых подразделений. Помимо личного состава десантировали и технику. Подробности у Игоря Лапика.
«Технику десантировали до того, как в небе показалась "крылатая пехота". Это БТР-Д и БМД-2. Вес каждой такой махины - под восемь тонн, и она свободно парит в небе благодаря парашютной системе, состоящей из девяти куполов, что обеспечивает мягкую посадку», - прокомментировал корреспондент.
Ранее сообщалось, что псковские десантники посетили Брестскую крепость.