Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров

Министерство труда РФ подготовило предложения по регулированию зарплат шахтеров. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

«Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива "70 на 30" в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности. Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение», - цитирует Новака пресс-служба правительства.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. По мнению главы государства, был проведен недостаточно глубокий анализ.

Президент РФ на совещании по развитию угольной отрасли после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе сообщил, что причиной аварии в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. Президент отметил, что, по данным СК, проверки на шахте не проводились.

Трагедия на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек и еще 99 пострадали, произошла 25 ноября. Ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.