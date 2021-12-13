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Шахназаров назвал уход Сергея Соловьева потерей для российской культуры

Анна Касаткина
22:03 13.12.2021
Шахназаров выразил соболезнования близким и друзьям режиссера, а также зрителям.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kino-teatr.ru
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Уход режиссера Сергея Соловьева стал огромной потерей для российской культуры. Об этом «Звезде» сказал его коллега Карен Шахназаров.

«Огромная потеря для культуры российской. Талантливый режиссер, многие годы был членом правления "Мосфильма". С ним многие годы вместе работали... Я уверен, что его картины безусловно останутся достоянием наших зрителей», - отметил он.

Шахназаров выразил соболезнования близким и друзьям Соловьева, а также зрителям, которые любили и любят его фильмы.

Соловьев, наиболее известный по кинокартине «Асса» скончался в Москве в возрасте 77 лет в понедельник, 13 декабря. Ранее столичные власти заявили о готовности увековечить его память.

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