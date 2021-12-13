В МИД РФ заявили, что Россия не видит прогресса в отношениях с США

Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, поэтому говорить о решении глобальных и значимых задач пока не стоит. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«За исключением запуска нескольких структурированных диалогов по направлениям, конечно, важным и составляющим стержневые аспекты международной безопасности – я имею в виду стратегическую стабильность и ИКТ-безопасность – мы не видим никакого прогресса. Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно», – рассказал дипломат в интервью «Известиям».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и США потребуется немалое количество времени, что разрешить все проблемы, накопившиеся в отношениях между странами. Он поделился мнением, что прошедшая онлайн-беседа президентов Владимира Путина и Джо Байдена предсказуемо не привела к каким-либо прорывам.

Однако главы государств по итогам встречи отметили, что Россия и Америка продолжат диалог с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности.