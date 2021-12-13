Суд запретил депутату Рашкину выходить из дома ночью

Обвиняемому в незаконной охоте депутату от КПРФ Валерию Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы в понедельник, 13 декабря.

Так, Рашкину запрещается покидать дом в период с 23.00 до 7.00 без письменного разрешения следователя, общаться без разрешения со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и пользоваться интернетом, а также посещать любые охотничьи угодья. Мера пресечения будет действовать до 13 февраля 2022 года.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позднее депутат сам признал, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.

В декабре председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело. По статье о незаконной охоте депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Рашкина также лишили депутатской неприкосновенности.