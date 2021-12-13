В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала понемногу снижаться. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки число заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно болеют», - сказал он в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

В этих условиях Мурашко отметил важность защиты и коллективного иммунитета. По его словам, в госучреждениях количество людей, получивших вакцину, находится на уровне 80 и более процентов, что является хорошим результатом.

Ранее врач предупредил о новой волне коронавируса в России в январе следующего года.