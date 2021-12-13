Путин призвал Джонсона выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО

Владимир Путин призвал Бориса Джонсона выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток. В понедельник, 13 декабря, президент России и премьер-министр Великобритании провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Джонсон, как и другие западные лидеры, выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ.

«В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин указал, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения и используют там запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

«Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения. Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России», - отметили в Кремле.

Что касается предложения незамедлительно начать переговоры для выработки международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, то российская сторона представит проекты соответствующих документов.

Отмечается, что Путин и Джонсон условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам.

Ранее по итогам онлайн-саммита Владимира Путина и Джо Байдена стало известно: президент США сказал российскому лидеру, что обсудит с союзниками обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток.