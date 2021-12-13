Адвокат Рашкина рассказал о возможной мере пресечения для депутата

Обвиняемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не признает свою вину, так как в момент совершения противозаконных действий считал их правомерными. Об этом «Звезде» рассказал адвокат депутата Константин Лазарев.

«Мы не признаем вину, поскольку, совершая то, что нам описывают, были убеждены в том, что действия правомерны», - заявил он.

Юрист также добавил, что Следственный комитет просит меру пресечения для Рашкина в виде запрета определенных действий. В случае соответствующего решения суда депутату будет запрещено покидать дом с 23.00 до 07.00.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позднее депутат сам признал, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.

В декабре председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело. По статье о незаконной охоте депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Рашкина также лишили депутатской неприкосновенности.