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Адвокат Рашкина рассказал о возможной мере пресечения для депутата

Анна Касаткина
16:00 13.12.2021
Следственный комитет просит меру пресечения для депутата в виде запрета определенных действий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Обвиняемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не признает свою вину, так как в момент совершения противозаконных действий считал их правомерными. Об этом «Звезде» рассказал адвокат депутата Константин Лазарев.

«Мы не признаем вину, поскольку, совершая то, что нам описывают, были убеждены в том, что действия правомерны», - заявил он.

Юрист также добавил, что Следственный комитет просит меру пресечения для Рашкина в виде запрета определенных действий. В случае соответствующего решения суда депутату будет запрещено покидать дом с 23.00 до 07.00.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позднее депутат сам признал, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.

В декабре председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело. По статье о незаконной охоте депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Рашкина также лишили депутатской неприкосновенности.

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